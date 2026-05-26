Огурцы растут кривыми и пузатыми: дачники зря не замечают этот тревожный сигнал

Если огурцы вдруг стали похожи на груши — толстые снизу и узкие у плодоножки, это не случайность. Такой вид плодов говорит о проблемах с питанием растения. Чем раньше заметить изменения, тем проще спасти будущий урожай.

Обычно вместе с деформацией меняется и внешний вид листьев. Они светлеют, скручиваются, покрываются пятнами, а сами огурцы могут желтеть. Чаще всего причина кроется в нехватке калия. Именно этот элемент отвечает за правильное формирование плодов и общее здоровье кустов.

Исправить ситуацию помогает калийная подкормка. Для раствора берут 25–30 граммов калийной соли на ведро воды и поливают грядки. Через несколько дней растения желательно пролить обычной водой, а затем добавить в почву сернокислый калий — около 50 граммов на квадратный метр.

Многие дачники используют и обычную древесную золу. Пол-литра золы разводят в ведре воды и поливают кусты под корень. Такая подкормка не только восполняет калий, но и дополнительно питает почву полезными веществами.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что новые огурцы начали расти ровными и крепкими. Она также советует поливать грядки только теплой водой — холодная влага мешает корням нормально усваивать питание и часто провоцирует деформацию плодов.

