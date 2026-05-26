Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 15:00

Огурцы растут кривыми и пузатыми: дачники зря не замечают этот тревожный сигнал

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Если огурцы вдруг стали похожи на груши — толстые снизу и узкие у плодоножки, это не случайность. Такой вид плодов говорит о проблемах с питанием растения. Чем раньше заметить изменения, тем проще спасти будущий урожай.

Обычно вместе с деформацией меняется и внешний вид листьев. Они светлеют, скручиваются, покрываются пятнами, а сами огурцы могут желтеть. Чаще всего причина кроется в нехватке калия. Именно этот элемент отвечает за правильное формирование плодов и общее здоровье кустов.

Исправить ситуацию помогает калийная подкормка. Для раствора берут 25–30 граммов калийной соли на ведро воды и поливают грядки. Через несколько дней растения желательно пролить обычной водой, а затем добавить в почву сернокислый калий — около 50 граммов на квадратный метр.

Многие дачники используют и обычную древесную золу. Пол-литра золы разводят в ведре воды и поливают кусты под корень. Такая подкормка не только восполняет калий, но и дополнительно питает почву полезными веществами.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что новые огурцы начали расти ровными и крепкими. Она также советует поливать грядки только теплой водой — холодная влага мешает корням нормально усваивать питание и часто провоцирует деформацию плодов.

Ранее сообщалось, что хороший урожай томатов начинается не с дорогих подкормок, а с правильного старта. Есть простой прием, который дает мощный рост и крупные плоды даже в непростом климате.

Проверено редакцией
Общество
советы
огурцы
овощи
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ошибка»: в ГД предупредили Армению о последствиях антироссийского курса
Невролог ответила, почему опасно всегда держать в руках смартфон
«Сопоставимы с ядерным оружием»: эксперт раскрыл, что могут «Орешники»
Безрукова объяснила, почему отказалась баллотироваться в депутаты Госдумы
В Петербурге возведут надземный переход через Пулковское шоссе
Как сделать дом уютнее без ремонта и лишних покупок
«Задушит»: Медведев предрек Зеленскому встречу с призраком деда-фронтовика
Политолог раскрыл, что ждет Молдавию после выхода из СНГ
Британия расширила антироссийские санкции
Суд утвердил корпорацию бизнесмена Галицкого экстремистской организацией
Госдума обратится к зарубежным парламентам после теракта в Старобельске
Путину предложили заменить бизнес-омбудсмена в России новой АНО
Синоптик раскрыла, когда в Москве закончатся дождливые дни
Безрукова отреагировала на планы звезды «Бригады» баллотироваться в ГД
Погода в Москве в среду, 27 мая: осадки в смешанной фазе и холод до +2
Политолог назвал вероятного кандидата от ЕС на роль переговорщика с РФ
В Евросоюзе отказались эвакуировать дипломатов из Киева
Немов назвал лучший вид спорта для детей
Немов объяснил популярность шоу «Титаны» в России
Постпред России осудил ОБСЕ за позицию по атаке на Старобельск
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.