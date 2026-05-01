01 мая 2026 в 10:21

Весенний крем-суп из кресс-салата: пикантный, легкий — готовлю за 20 минут

Когда хочется чего-то одновременно легкого, питательного и элегантного, этот суп-пюре — безупречное решение. Он доказывает, что для создания глубокого вкуса не нужны десятки ингредиентов, достаточно нескольких сезонных овощей и пучка ароматной зелени.

Что понадобится

Кресс-салат (листья) — крупный пучок (около 100 г), лук-порей (белая и светло-зеленая часть) — стебель, картофель — 2 шт. (средние, около 300 г), стебли сельдерея — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 2 ст. л., вода или овощной бульон — 700 мл, соль, свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Лук-порей тщательно промываю, нарезаю тонкими кольцами. Картофель и сельдерей очищаю, нарезаю небольшими кубиками. Чеснок мелко рублю. Кресс-салат промываю, обрываю листья со стеблей. В кастрюле с толстым дном разогреваю оливковое масло, обжариваю порей и чеснок 2-3 минуты до мягкости.

Добавляю кубики сельдерея, обжариваю еще пару минут. Затем закладываю картофель, вливаю кипящую воду или бульон, довожу до кипения, убавляю огонь и варю около 15 минут до готовности картофеля. За минуту до конца варки добавляю в кастрюлю листья кресс-салата и даю закипеть.

Снимаю с огня и сразу измельчаю содержимое погружным блендером до состояния однородного бархатистого пюре. Приправляю солью и перцем по вкусу. Подаю сразу, по желанию сбрызнув оливковым маслом или добавив ложку йогурта.

