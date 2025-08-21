Хек, запечённый с яйцами и сметаной! Простой рецепт полезной и вкусной еды

Хек, запечённый с яйцами и сметаной, — полезно и вкусно! Это блюдо — настоящая находка для тех, кто заботится о здоровье! Нежная рыба в воздушной яично-сметанной заливке подойдёт даже при строгих диетах. Без лишних калорий, но с максимумом пользы и вкуса.

Ингредиенты

Хек — 350–400 г

Укроп — 1/4 пучка

Яйца — 4 шт.

Соль — 1/3 ч. л.

Мука — 1,5 ст. л.

Сметана — 100 г

Растительное масло — 1 ч. л.

Приготовление

Рыбу нарежьте порционными кусочками, посолите, поперчите и обваляйте в любимых специях, укроп мелко порубите. Взбейте яйца со сметаной, мукой и солью, добавьте укроп. Смажьте форму маслом, выложите рыбу и залейте яичной смесью. Запекайте при 200 °С 30–35 минут до золотистой корочки. Подавайте с любым гарниром или просто с хлебом и овощами.

