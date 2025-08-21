Максимум пользы и никакой химии — если майонез, то готовлю его так

Максимум пользы и никакой химии — если майонез, то готовлю его так

Этот легкий майонез готовится из натуральных ингредиентов и содержит всего 133 ккал на 100 граммов. Он идеально подходит для заправки салатов и бутербродов без вреда для фигуры.

Для приготовления 200 мл майонеза смешайте 2 сырых желтка, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. горчицы и щепотку соли. Взбивайте миксером 1 минуту, затем добавьте 250 г мягкого творожка (0,1%). Продолжайте взбивать до однородности, тонкой струйкой влейте 1 ст. л. лимонного сока — масса посветлеет и станет воздушной.

Готовый майонез храните в холодильнике до трех дней. Добавляйте в него зелень, чеснок или специи для новых вкусов. Это вкуснее магазинного варианта и полезнее!

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.