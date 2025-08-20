Теперь рисовая бумага всегда есть на кухне! Быстрые спринг-роллы с рыбкой

Теперь рисовая бумага всегда есть на кухне! Быстрые спринг-роллы с красной рыбой! Лёгкая и свежая альтернатива классическим роллам — идеально для полезного перекуса или ланч-бокса. Хрустящие овощи, нежная красная рыба и сливочный сыр создают идеальный баланс вкусов!

Ингредиенты

Рисовая бумага — 8–10 листов

Листовой салат — 1 пучок

Творожный сыр — 150 г

Помидор — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Красная рыба (лосось/форель) — 200 г

Кунжут — для подачи

Соевый соус — по вкусу

Приготовление

Окуните лист рисовой бумаги в тёплую воду на 5 секунд и выложите на влажное полотенце. На центр поместите лист салата, смажьте творожным сыром, добавьте тонкие ломтики огурца, помидора и рыбы. Аккуратно заверните края, как конвертик. Перед подачей посыпьте кунжутом и подавайте с соевым соусом.

Совет: для пикантности добавьте тонкие полоски авокадо или листья мяты!

