20 августа 2025 в 11:45

Теперь рисовая бумага всегда есть на кухне! Быстрые спринг-роллы с рыбкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Теперь рисовая бумага всегда есть на кухне! Быстрые спринг-роллы с красной рыбой! Лёгкая и свежая альтернатива классическим роллам — идеально для полезного перекуса или ланч-бокса. Хрустящие овощи, нежная красная рыба и сливочный сыр создают идеальный баланс вкусов!

Ингредиенты

  • Рисовая бумага — 8–10 листов
  • Листовой салат — 1 пучок
  • Творожный сыр — 150 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Красная рыба (лосось/форель) — 200 г
  • Кунжут — для подачи
  • Соевый соус — по вкусу

Приготовление

  1. Окуните лист рисовой бумаги в тёплую воду на 5 секунд и выложите на влажное полотенце. На центр поместите лист салата, смажьте творожным сыром, добавьте тонкие ломтики огурца, помидора и рыбы.
  2. Аккуратно заверните края, как конвертик. Перед подачей посыпьте кунжутом и подавайте с соевым соусом.

Совет: для пикантности добавьте тонкие полоски авокадо или листья мяты!

