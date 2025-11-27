День матери
Горбуша вкуснее, чем форель и лосось: готовим рыбку в овощном маринаде — все секреты сочности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Горбуша вкуснее, чем форель и лосось: готовим рыбку в овощном маринаде — все секреты сочности. Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей рыбы. Горбуша получается невероятно сочной и ароматной, а секрет кроется в молочном вымачивании и овощном маринаде. Такой способ приготовления раскрывает вкус рыбы полностью и делает блюдо праздничным даже без сложных техник.

Горбушу — 1,3 кг нарезаю порционными кусочками, удаляю кости и заливаю молоком — 400 мл на 2 часа, чтобы рыба стала мягкой и нежной. Лук — 300 г и морковь — 200 г обжариваю до мягкости, добавляю томатную пасту — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, специи: соль, перец, кориандр, гвоздику, в конце вливаю воду — 200 мл, добавляю сахар — 1 ч. л., лавровый лист — 1 шт. и тушу пару минут, в конце добавляю лимонный сок из половины лимона.

Кусочки рыбы обваливаю в муке и выкладываю в форму, сверху распределяю овощной маринад и посыпаю тертым пармезаном — 30 г. Запекаю при 180 °C 15 минут до золотистой корочки. Подаю с картофельным пюре или свежими овощами. Блюдо получается ароматным, сочным и идеально подходит для праздничного стола.

Ранее мы готовили крутую закуску к вину на Новый год. Печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку.

