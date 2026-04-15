Четверг Светлой седмицы в 2026 году: что можно и нельзя делать в этот день

Светлая седмица — первая неделя после Пасхи, каждый день которой связан с особыми традициями. В этой статье мы расскажем о Светлом четверге: выясним, как его называют в народе, что необходимо сделать и при чем тут усопшие.

Какого числа Светлый четверг в 2026 году

В этом году Светлая неделя продлится с 13 по 19 апреля. Значит, Светлый четверг выпадает на 16 апреля.

Как называется Светлый четверг в народной традиции

В старину на Руси четверг на Пасхальной неделе стал днем, где переплелись церковные устои и народные поверья. Его посветили памяти ушедших из жизни — отсюда и возникло название «Навский четверг», который также величают Пасхой мертвых. Слово «Навский» произошло от «навь» — так в язычестве именовали мир душ и духов.

Традиции Светлого четверга

Как упоминалось выше, Навский четверг был посвящен умершим. В эту дату полагалось вспоминать покойников и делать это только с добрыми словами. Двери в доме оставляли распахнутыми, чтобы души родственников могли спокойно зайти в гости. По той же причине в жилище тщательно наводили чистоту — это считалось частью обряда умиротворения духов.

Стоит заметить, что православная церковь не приветствует следование языческим обрядам и приметам. Тем более что для поминовения усопших существует специальный день — Радоница. В текущем году она выпадает на вторник, 21 апреля. Поэтому если вам важны церковные каноны, то в Светлый четверг лучше не открывать двери настежь, а сходить в храм и поставить свечи за упокой.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кроме того, стоит побывать на службе: на Пасхальной седмице у вас есть возможность увидеть артос и распахнутые Царские врата. Артос — это особый хлеб белого цвета, который олицетворяет Спасителя. Он хранится в церкви всю Светлую неделю. А Царские врата (двустворчатый вход в алтарь) символизируют дверь в Небесное Царство. После Пасхи их не закрывают, так как Христос искупил людские грехи и открыл верующим путь в рай.

Что можно и нельзя делать в Светлый четверг

Итак, не стоит посвящать Светлый четверг мертвым — приберегите это для Радоницы. Вместо этого обратите внимание на пожилых людей и тех, кто нуждается в помощи. Окажите им посильную поддержку, порадуйте своим обществом, угостите куличами и крашеными яйцами. Это благое дело, и Церковь только приветствует добрые поступки, особенно на Светлой седмице.

Рекомендуется также:

побывать на богослужениях;

повидаться с родными и друзьями, попить чаю;

приниматься за новые начинания (Светлая неделя — это период обновления жизни).

Пост уже закончился, так что продолжать воздержание в пище запрещено. Вот что еще не советуют делать на Пасхальной неделе:

нельзя класть земные поклоны — разрешены только поясные;

не стоит злоупотреблять спиртным и грешить;

не рекомендуется заниматься тяжелой работой — лучше потратить время на духовный рост;

запрещается предаваться тоске и печали (Пасхальная неделя — это время для радости).

Теперь вы знаете, что из себя представляет Светлый четверг после Пасхи. Не нужно придерживаться языческих обычаев. Лучше уделите внимание живым людям, ведь Воскресение Христово — это символ торжества жизни над смертью.

