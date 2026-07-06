Российский официант закрыл смену и изнасиловал коллегу в туалете

Официант одного из ресторанов на территории торгово-развлекательного центра «Европейский» в Москве изнасиловал коллегу прямо в туалете, сообщает Telegram-канал «112». По его сведениям, 21-летняя девушка работала вместе с мужчиной уже полгода. Когда она закончила смену, напавший вызвался проводить ее.

Как уточнил канал, работники не успели даже выйти из ТРЦ, как злоумышленник схватил москвичку за руку, затащил в женский туалет на втором этаже и надругался над ней. Сначала пострадавшая не стала писать заявление, однако спустя несколько дней отошла от шока и обратилась в полицию.

По ее словам, сейчас нападавший задержан. При этом официантка призналась, что не может понять мотивы мужчины, поскольку раньше он не оказывал ей никаких знаков внимания.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина силой удерживал 15-летнего подростка в гараже недостроенного дома, а затем напал на его отца, который приехал на помощь. По словам родителей, школьник вместе с тремя подругами проходил мимо недостроя в коттеджном поселке Солнечная Поляна.