Дипломат раскрыл, за кого сейчас США в конфликте России и Украины

Дипломат раскрыл, за кого сейчас США в конфликте России и Украины Рябков: США на саммите G7 заняли позицию Европы в украинском конфликте

На саммите G7 Соединенные Штаты фактически заняли позицию европейских стран по украинскому конфликту, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на XXIV Международной школе ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности. Как передает ТАСС, по его словам, риторика американской стороны все больше отходит от ранее достигнутых договоренностей по урегулированию в бывшей советской республике.

На недавнем саммите «Группы семи» во французском Эвиане американцы фактически встали на позиции Европы в своих подходах к конфликту на Украине. Посмотрим, чем ознаменуется начинающийся саммит [НАТО] в Анкаре, — заявил дипломат.

Ранее заместитель главы МИД РФ заявил, что попытка прямого столкновения Запада с Россией может привести к катастрофическим последствиям. По его словам, необходимо, чтобы возобладал здравый смысл и началось снижение напряженности. Он добавил, что Россия внимательно отслеживает и анализирует намерения Франции и других стран НАТО.

Кроме того, Рябков заявил, что горячие линии между Россией и США продолжили функционировать. Он отметил, что Москва не намерена отказываться от сохранившихся элементов прежней архитектуры стратегической стабильности.