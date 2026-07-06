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06 июля 2026 в 16:42

Дипломат раскрыл, за кого сейчас США в конфликте России и Украины

Рябков: США на саммите G7 заняли позицию Европы в украинском конфликте

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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На саммите G7 Соединенные Штаты фактически заняли позицию европейских стран по украинскому конфликту, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на XXIV Международной школе ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности. Как передает ТАСС, по его словам, риторика американской стороны все больше отходит от ранее достигнутых договоренностей по урегулированию в бывшей советской республике.

На недавнем саммите «Группы семи» во французском Эвиане американцы фактически встали на позиции Европы в своих подходах к конфликту на Украине. Посмотрим, чем ознаменуется начинающийся саммит [НАТО] в Анкаре, — заявил дипломат.

Ранее заместитель главы МИД РФ заявил, что попытка прямого столкновения Запада с Россией может привести к катастрофическим последствиям. По его словам, необходимо, чтобы возобладал здравый смысл и началось снижение напряженности. Он добавил, что Россия внимательно отслеживает и анализирует намерения Франции и других стран НАТО.

Кроме того, Рябков заявил, что горячие линии между Россией и США продолжили функционировать. Он отметил, что Москва не намерена отказываться от сохранившихся элементов прежней архитектуры стратегической стабильности.

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