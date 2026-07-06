ВС РФ атаковали пункты дислокации иностранных наемников ВСУ в 153 районах

Российские военные за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщило Министерство обороны РФ. Отмечается, что в атаке были задействованы ракетные установки и артиллерия группировок войск.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, — сказано в сообщении.

Ранее ВС РФ ударили «Геранями» по АЗС и бензовозу в Днепропетровской области Украины. Отмечается, что специалисты войск беспилотных систем поразили украинские заправки сразу в нескольких населенных пунктах региона.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили склад горюче-смазочных материалов предприятия «Нефтеэкспериментальное КП» в Киевской области. Именно оттуда бензин и дизельное топливо поставлялись в зону боевых действий.