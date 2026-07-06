Врач перечислила неочевидные последствия духоты для организма летом

Летняя духота мешает нормальному сну по ночам и приводит к сонливости в течение дня, заявила NEWS.ru директор филиалов сети лабораторий «KDL | Медскан» в Ставрополе Оксана Чисникова. По ее словам, особенно чувствительны к жаре люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Для миллионов жителей крупных городов лето превращается в серьезное испытание для организма. Одна из частых проблем, с которой сталкиваются горожане, — гипоксия, также известная как кислородное голодание. Ее последствия достаточно серьезны, среди них постоянная головная боль и головокружения, нарушение работоспособности, проблемы со сном ночью и чрезмерная сонливость днем, а еще одышка и скачки давления. Особенно остро на городскую духоту реагируют пациенты с заболеваниями дыхательной системы и хроническими патологиями сердечно-сосудистой системы, а также люди старшего возраста, — поделилась Чисникова.

Она отметила, что для оценки состояния используют пульсоксиметрию — метод измерения насыщения крови кислородом с помощью особого прибора. По словам врача, нормальным считается показатель выше 95%. Специалист пояснила, что уровень сатурации может снижаться при проблемах с легкими, но также падает у людей, долго находящихся в душных помещениях.

Ранее врач-эндокринолог Джульетта Мкртычева предупредила, что жара опасна для детей с диабетом из-за риска обезвоживания. По словам специалиста, они часто забывают пить воду, и это приводит к сгущению крови и повышению уровня глюкозы.