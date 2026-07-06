Терапевт назвал неочевидный способ продлить молодость

Развитая мышечная масса помогает продлить период молодости и активности, рассказал KP.RU руководитель направления превентивной медицины многопрофильного медицинского центра, врач-терапевт Кирилл Белан. Он отметил, что сейчас развивать мышцы все сложнее из-за современного образа жизни.

Сегодня мы сталкиваемся с тем, что мышечная масса начинает уменьшаться в среднем уже с 30-летнего возраста. Обычно человек теряет около 3–8% каждые 10 лет, — рассказал Белан.

Терапевт подчеркнул, что, если мышцы мало работают, организм отправляет больше глюкозы в печень, где она запасается в виде гликогена. По его словам, при избытке такого вещества печень начинает перерабатывать углеводы в жиры, которые затем попадают в кровь и могут привести к развитию атеросклероза, ухудшению состояния сосудов и сердца.

Ранее врач-невролог Анна Брусянская рассказала, что спорт поможет замедлить старение мозга. Она отметила, что взрослым требуется около 150 минут умеренной активности в неделю.