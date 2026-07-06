Дешевый способ защиты от клещей: эфирное масло в кармане работает лучше спреев и химии

Клещи особенно активны весной и в конце лета, прячась в траве, под кустами и в листве. Опасность они представляют не только для дачников, но и для домашних животных, которые легко приносят их в дом.

Есть простой способ снизить риск встречи с ними без дорогих спреев. Достаточно ватного диска с эфирным маслом — лаванды, герани, эвкалипта или чайного дерева. Несколько капель кладут в карман или сумку, и запах начинает работать как естественный отпугиватель. Перед этим участок стоит проверить: провести белой простыней по траве, чтобы увидеть, есть ли клещи. А сам двор важно очистить от листвы, скошенной травы и густых зарослей.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отметила, что на прогулках стало спокойнее даже в высокой траве. Дополнительно она советует всегда заправлять брюки в носки и осматривать одежду после возвращения домой — это помогает не занести клеща с участка или леса.

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