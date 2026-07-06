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06 июля 2026 в 13:08

Копеечный аптечный секрет для дачи: 10 таблеток в бочку — и грядки оживают на глазах

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Многие дачники тратят деньги на дорогие удобрения, но результат не всегда радует. Бывает, что растения реагируют слабо, а иногда даже получают ожоги от концентратов.

Выручить может обычная янтарная кислота из аптеки. Она не считается классическим удобрением, но отлично запускает рост растений, помогает им быстрее восстановиться после пересадки и легче переносить жару или холод. Для раствора достаточно растолочь 10 таблеток, растворить их в литре теплой воды и влить в большую бочку с водой. Лучше использовать дождевую воду и давать ей немного прогреться на солнце.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что рассада быстрее приживается и выглядит крепче. Дополнительно можно иногда добавлять в полив слабый раствор йода, чтобы поддержать растения и снизить риск болезней в дождливый сезон.

Ранее сообщалось: когда черешня начинает созревать, скворцы быстро находят лакомство и могут оставить садовода почти без урожая. Старые диски, тряпки и пугала помогают ненадолго, поэтому многие дачники ищут более надежные способы защиты.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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