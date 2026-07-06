Пока соседи теряют урожай, ваши грядки в порядке: простые правила ухода в жаркие дни

Пока соседи теряют урожай, ваши грядки в порядке: простые правила ухода в жаркие дни

Когда столбик термометра поднимается выше +30 градусов, растениям приходится нелегко. Если вовремя изменить привычный уход, можно избежать перегрева, сохранить завязи и помочь будущему урожаю пережить самые жаркие дни.

Главное правило — не поливать грядки днем. Лучше делать это ранним утром или вечером, используя теплую воду, чтобы не подвергать корни резкому перепаду температуры. После полива слегка разрыхлите почву: так воздух легче поступит к корням, а влага дольше сохранится в земле.

Еще один надежный помощник — мульча. Она замедляет испарение воды, защищает корни от перегрева и сдерживает рост сорняков. Если жара затянулась, вечером можно обработать растения антистрессовыми препаратами, например «Эпином», «Цирконом» или «Фитоспорином». А молодую рассаду лучше притенить сеткой или агроволокном, чтобы палящее солнце не обожгло листья.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что мульча действительно помогает реже поливать грядки даже в жаркие дни. Еще один полезный совет — регулярно осматривайте растения вечером: так проще вовремя заметить первые признаки перегрева и быстро принять меры.

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