07 апреля 2026 в 13:33

Психолог рассказала о пользе поп-ит-браслетов

Психолог Дугенцова: поп-ит-браслеты помогают детям сосредоточиться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Поп-ит-браслеты могут помочь детям сосредоточиться, рассказала Readovka.news практикующий психолог Дарья Дугенцова. Она объяснила, что такие антистресс-игрушки будут особенно полезны для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Дугенцова рассказала, что поп-ит-браслеты помогают перенаправить потребность в движении. Также они могут снизить уровень тревожности и приучить детей к саморегуляции.

В Ханты-Мансийском автономном округе такие браслеты предложили выдавать школьникам. До выдвижения инициативы в регионе провели эксперимент — два подростка и семь взрослых в течение месяца пользовались браслетами по семь-восемь раз в день — уровень тревожности снизился у 69% участников.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что для ребенка со здоровой психикой и насыщенной жизнью камень-питомец станет безопасной игрушкой. Она отметила, что проблемы могут начаться, если ребенок замыкается в себе.

Общество
антистресс
браслеты
школьники
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
