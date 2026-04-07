Психолог рассказала о пользе поп-ит-браслетов

Поп-ит-браслеты могут помочь детям сосредоточиться, рассказала Readovka.news практикующий психолог Дарья Дугенцова. Она объяснила, что такие антистресс-игрушки будут особенно полезны для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Дугенцова рассказала, что поп-ит-браслеты помогают перенаправить потребность в движении. Также они могут снизить уровень тревожности и приучить детей к саморегуляции.

В Ханты-Мансийском автономном округе такие браслеты предложили выдавать школьникам. До выдвижения инициативы в регионе провели эксперимент — два подростка и семь взрослых в течение месяца пользовались браслетами по семь-восемь раз в день — уровень тревожности снизился у 69% участников.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что для ребенка со здоровой психикой и насыщенной жизнью камень-питомец станет безопасной игрушкой. Она отметила, что проблемы могут начаться, если ребенок замыкается в себе.