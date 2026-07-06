Захарова обрушилась с критикой на Лихачеву за слова о «Войне и мире»

Захарова обрушилась с критикой на Лихачеву за слова о «Войне и мире» Захарова сочла ложными слова Лихачевой о романе «Война и мир»

Утверждение бывшего директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой о том, что роман Льва Толстого «Война и мир» наполовину написан по-французски, является ложным, заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Дипломат опубликовала фрагмент выступления искусствоведа и привела статистику.

Назвать его (роман. — NEWS.ru) «не русским», потому что там «половина» на иностранном, не получается даже с точки зрения примитивного подсчета и арифметики, — заявила Захарова.

В начале романа доля французского достигает 20%, однако далее она практически сходит на нет. Из общего объема текста, который насчитывает 478 тыс. слов, французских — всего 15 тыс. Таким образом, их доля в произведении составляет примерно 3,31%.

Захарова пояснила, что использование французского у Толстого служило художественной задачей. Оно позволяло передать атмосферу начала XIX века, когда русское дворянство увлекалось франкофонией в ущерб родной культуре, восхищалось Бонапартом и теряло связь с народом.

Ранее представитель МИД России заявила, что польские власти поставляют оружие последователям людей, причастных к убийствам поляков во время Волынской резни. Так она прокомментировала рассекреченный ФСБ документ об установлении личности одного из инициаторов трагических событий.