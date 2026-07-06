Экс-полицейский с женой годами растлевали своих дочерей Семейную пару из Екатеринбурга признали виновной в насилии над детьми

Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор паре из Екатеринбурга, которая насиловала собственных пятерых дочерей, сообщило издание E1.ru со ссылкой на инстанцию. Мужчине, до этого работавшему кинологом в полиции, назначили 24,5 года заключения, а его жене, которая работала уборщицей, — 17 лет.

Впервые о преступлениях четы стало известно родственнице семьи. Она обратилась в полицию и рассказала о поступках взрослых. Правоохранители задержали мужа и жену в 2025 году в Нижней Салде.

По итогам расследования силовики вменили мужчине 39 уголовных статей. Они связаны с насилием и изнасилованием малолетних. В то же время его жене предъявили обвинения по 30 эпизодам о нарушении половой неприкосновенности девочек и неисполнении родительских обязанностей. Суд также лишил их права заниматься воспитанием и обучением детей.

Ранее появилась информация, что дальнобойщик из Хабаровского края насиловал школьниц на протяжении 20 лет. По имеющимся данным, он вывозил девушек в лес, угрожал оружием и насиловал.