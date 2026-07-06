Москву в ближайшие часы накроют грозовые дожди

Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с в ближайшие часы накроют Москву, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в мессенджере MAКС. Предупреждение о непогоде действует до 20:00 понедельника, 6 июля: москвичам напомнили, что в непогоду не следует укрываться под деревьями и парковать вблизи них транспортные средства.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и с сохранением до 20:00 6 июля в столице ожидаются дождь, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что с 6 по 9 июля в Москве установится умеренная температура воздуха. Он отметил, что столицу также ждут осадки.

Также синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов заявил, что на протяжении всей недели в Москве ожидаются дожди. По его словам, в некоторых районах ливни будут сопровождаться грозами со шквалистым ветром.