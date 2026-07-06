Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 15:13

Москву в ближайшие часы накроют грозовые дожди

Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о надвигающейся грозе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с в ближайшие часы накроют Москву, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в мессенджере MAКС. Предупреждение о непогоде действует до 20:00 понедельника, 6 июля: москвичам напомнили, что в непогоду не следует укрываться под деревьями и парковать вблизи них транспортные средства.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и с сохранением до 20:00 6 июля в столице ожидаются дождь, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что с 6 по 9 июля в Москве установится умеренная температура воздуха. Он отметил, что столицу также ждут осадки.

Также синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов заявил, что на протяжении всей недели в Москве ожидаются дожди. По его словам, в некоторых районах ливни будут сопровождаться грозами со шквалистым ветром.

Москва
дожди
грозы
ветер
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
На Украине в доме задержанного по делу Березовской нашли комнату пыток
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Популярная российская актриса застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.