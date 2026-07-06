Пашинян раскрыл свои намерения касательно участия Армении в ЕАЭС Пашинян: Армения заинтересована в дальнейшем участии в ЕАЭС

Армения заинтересована в дальнейшем участии в Евразийском экономическом союзе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время встречи с главой кабмина России Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. По словам армянского политика, которые передает ТАСС, Ереван считает, что механизмы ЕАЭС должны работать.

Мы заинтересованы в нашем участии в ЕАЭС и заинтересованы в том, чтобы те механизмы, которые предусмотрены договором о ЕАЭС, работали в плановом режиме. Я думаю, что это в интересах дальнейшего развития ЕАЭС, — отметил Пашинян.

Он добавил, что Армения готова к диалогу по всем спорным вопросам двусторонних отношений. Глава армянского кабмина заявил о намерении обсудить и детально прояснить все существующие нюансы, выразив надежду, что по итогам встречи удастся прийти к конкретным решениям.

Ранее Мишустин заявил, что Армении необходимо продолжить работу по созданию комфортных условий для российских инвесторов. Кроме того, он акцентировал внимание на важности обеспечения прав и законных интересов работающих на армянском рынке отечественных предпринимателей.