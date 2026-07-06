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06 июля 2026 в 15:27

Пашинян раскрыл свои намерения касательно участия Армении в ЕАЭС

Пашинян: Армения заинтересована в дальнейшем участии в ЕАЭС

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
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Армения заинтересована в дальнейшем участии в Евразийском экономическом союзе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время встречи с главой кабмина России Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. По словам армянского политика, которые передает ТАСС, Ереван считает, что механизмы ЕАЭС должны работать.

Мы заинтересованы в нашем участии в ЕАЭС и заинтересованы в том, чтобы те механизмы, которые предусмотрены договором о ЕАЭС, работали в плановом режиме. Я думаю, что это в интересах дальнейшего развития ЕАЭС, — отметил Пашинян.

Он добавил, что Армения готова к диалогу по всем спорным вопросам двусторонних отношений. Глава армянского кабмина заявил о намерении обсудить и детально прояснить все существующие нюансы, выразив надежду, что по итогам встречи удастся прийти к конкретным решениям.

Ранее Мишустин заявил, что Армении необходимо продолжить работу по созданию комфортных условий для российских инвесторов. Кроме того, он акцентировал внимание на важности обеспечения прав и законных интересов работающих на армянском рынке отечественных предпринимателей.

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