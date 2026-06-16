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16 июня 2026 в 19:30

Открываю сезон кабачков этим салатом — без жарки, без масла: только овощи и сметанная заправка

Фото: D-NEWS.ru
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Салат из кабачков — это легкое, сочное и ароматное блюдо, которое станет отличным гарниром или самостоятельной закуской. Запеченные до корочки кабачки в пикантной заправке из сметаны раскрывают свой вкус по-новому.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, пучок укропа и петрушки, 150 г сметаны, 1 ст. л. горчицы в зернах, 1 ст. л. соевого соуса, соль.

Рецепт: кабачки нарежьте неострыми колечками, посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в разогретой до 190°C духовке 10-15 минут до легкой золотистой корочки.

Переложите кабачки в салатницу. Добавьте мелко рубленую зелень. Для заправки смешайте сметану, горчицу и соевый соус. Заправьте салат, перемешайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Салат получился очень нежным. Любители пикантных блюд могут дополнительно добавить в заправку зубчик давленого чеснока.

Ранее стало известно, как приготовить салат с сельдереем «Фьюжен» — всего 4 ингредиента.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
салаты
кабачки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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