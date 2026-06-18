Музыкальный критик ответил, ждет ли Пугачеву новая волна популярности

Певица Алла Пугачева больше никогда не станет востребованной, заявил Общественной Службе Новостей музыкальный критик Сергей Соседов. Он отметил, что следит за тем, как артистка пытается вернуть себе былую популярность.

Сколько ни преображай себя, ничего уже не позволит вернуть молодость. Алла очень низко пала, и мне смешно видеть, как она пытается молодиться, как она пытается перезапустить свое творчество, — заявил Соседов.

Критик подчеркнул, что за пределами России певица не сможет наладить карьеру. По его словам, ей нужно было уходить со сцены еще в 50 лет.

Ранее певец Филипп Киркоров поддержал идею создания фильма об артистке Алле Пугачевой. Он отметил, что Пугачева — великая певица, хотя в ее жизни были и спорные моменты.