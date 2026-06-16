Домашний арест за порно: фото Дианы Шурыгиной, которой грозит до 6 лет

27-летнюю блогера Диану Шурыгину отправили под домашний арест до 19 июля. Против нее завели дело о незаконном распространении порнографических материалов. Из квартиры Шурыгиной в Москве изъяли видеоаппаратуру, которая могла использоваться для съемки роликов для взрослых. Диане может грозить до шести лет лишения свободы.

Уроженка Ульяновска Шурыгина стала знаменита после громкого публичного скандала о сексуальном насилии в 2016-м году. Она заявляла, что в компании приятелей якобы выпила алкоголь «на донышке» — однако сильно захмелела, и этим ее состоянием воспользовался один из друзей, Сергей Семенов. Тот уверял, будто все происходило по обоюдному согласию.Однако суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Позже решение было обжаловано и приговор смягчен до трех лет колонии общего режима.

Телеведущий Андрей Малахов снял несколько шоу о Шурыгиной, разделив аудиторию:одни поддерживали Диану, другие считали Семенова пострадавшей стороной. На волне популярности Шурыгина начала вести блог в интернете, вышла замуж за оператора федерального канала, но через два года развелась. Детей в браке не было.

Как Шурыгина менялась с момента обретения первой славы и по настоящее время — в галерее NEWS.ru.