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16 июня 2026 в 17:06

Домашний арест за порно: фото Дианы Шурыгиной, которой грозит до 6 лет

Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина) Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина) Фото: Социальные сети
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27-летнюю блогера Диану Шурыгину отправили под домашний арест до 19 июля. Против нее завели дело о незаконном распространении порнографических материалов. Из квартиры Шурыгиной в Москве изъяли видеоаппаратуру, которая могла использоваться для съемки роликов для взрослых. Диане может грозить до шести лет лишения свободы.

Уроженка Ульяновска Шурыгина стала знаменита после громкого публичного скандала о сексуальном насилии в 2016-м году. Она заявляла, что в компании приятелей якобы выпила алкоголь «на донышке» — однако сильно захмелела, и этим ее состоянием воспользовался один из друзей, Сергей Семенов. Тот уверял, будто все происходило по обоюдному согласию.Однако суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Позже решение было обжаловано и приговор смягчен до трех лет колонии общего режима.

Телеведущий Андрей Малахов снял несколько шоу о Шурыгиной, разделив аудиторию:одни поддерживали Диану, другие считали Семенова пострадавшей стороной. На волне популярности Шурыгина начала вести блог в интернете, вышла замуж за оператора федерального канала, но через два года развелась. Детей в браке не было.

Как Шурыгина менялась с момента обретения первой славы и по настоящее время — в галерее NEWS.ru.

Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Фото: Социальные сети
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Фото: Социальные сети
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Фото: Социальные сети
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Фото: Социальные сети
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Фото: Социальные сети
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Фото: Социальные сети
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Фото: Социальные сети
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Фото: Социальные сети
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Фото: Социальные сети
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Фото: Социальные сети
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Фото: Социальные сети
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Фото: Социальные сети
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Фото: Социальные сети
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Диана Шлянина (до замужества — Шурыгина)
Фото: Социальные сети
Диана Шурыгина
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