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18 июня 2026 в 16:22

В Москве оценили качество воздуха

Мосэкомониторинг: качество воздуха в Москве остается в пределах нормы

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
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Концентрация загрязняющих веществ в воздухе в Москве не превышает норму, сообщила пресс-служба Мосэкомониторинга. Там добавили, что 19 июня в столице сформируются подходящие условия для рассеивания выбросов в атмосфере.

Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений, — говорится в сообщении.

Ранее жители города Железнодорожного Московской области после прошедшего дождя заметили на различных поверхностях необычный налет. Люди увидели на подоконниках и автомобилях следы, похожие на нефтепродукты или гарь. Кроме того, очевидцы рассказали о маслянистых разводах на асфальте. Людей призвали избегать контакта с водой из луж, тщательно мыть руки после улицы.

До этого стало известно, что к концу недели максимальная дневная температура в Москве повысится до 21–23 градусов. Влажность воздуха будет находиться на уровне около 70%, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4–5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742–751 миллиметр ртутного столба.

Москва
Россия
экологи
загрязнение воздуха
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