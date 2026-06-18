В Москве оценили качество воздуха Мосэкомониторинг: качество воздуха в Москве остается в пределах нормы

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе в Москве не превышает норму, сообщила пресс-служба Мосэкомониторинга. Там добавили, что 19 июня в столице сформируются подходящие условия для рассеивания выбросов в атмосфере.

Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений, — говорится в сообщении.

Ранее жители города Железнодорожного Московской области после прошедшего дождя заметили на различных поверхностях необычный налет. Люди увидели на подоконниках и автомобилях следы, похожие на нефтепродукты или гарь. Кроме того, очевидцы рассказали о маслянистых разводах на асфальте. Людей призвали избегать контакта с водой из луж, тщательно мыть руки после улицы.

До этого стало известно, что к концу недели максимальная дневная температура в Москве повысится до 21–23 градусов. Влажность воздуха будет находиться на уровне около 70%, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4–5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742–751 миллиметр ртутного столба.