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20 июля 2026 в 17:01

Эколог ответил, чем опасны шелкопряды

Эколог Марьинский: шелкопряды способны повреждать целые леса

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Гусеницы шелкопрядов способны повреждать целые леса, рассказал «Москве 24» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Он отметил, что непарный шелкопряд безобиден для людей и животных, но опасен для лиственных деревьев.

При вспышках численности гусеницы могут повреждать древесные посадки и леса на очень больших площадях, включая городское озеленение. Гусеницы крупные и мохнатые, волоски легко обламываются и при вдыхании или попадании на кожу могут вызывать зуд, — рассказал Марьинский.

Эколог подчеркнул, что самки могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах. По его словам, вспышки численности шелкопряда происходят раз в несколько лет и сопоставимы с природными бедствиями.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области специалисты ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области» проводят инвентаризацию очагов вредных организмов. Ловушки для непарного шелкопряда разместили в лиственных насаждениях Солотчинского лесничества.

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