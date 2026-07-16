В Рязанской области подсчитают численность непарного шелкопряда

В Рязанской области специалисты ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области» проводят инвентаризацию очагов вредных организмов, сообщает «МК в Рязани». Ловушки для непарного шелкопряда разместили в лиственных насаждениях Солотчинского лесничества.

Сообщается, что феромонные ловушки имеют треугольную форму в виде призмы. Внутри них — клеевой вкладыш, который фиксирует попавших бабочек. Ключевым элементом ловушки является диспенсер с феромоном, привлекающим самцов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области местные жители пожаловались на множество гусениц непарного шелкопряда. По словам уральцев, насекомые вновь атаковали леса в Сухоложском районе — они уже съели многие деревья.