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16 июля 2026 в 14:40

В Рязанской области подсчитают численность непарного шелкопряда

Непарный шелкопряд Непарный шелкопряд Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Рязанской области специалисты ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области» проводят инвентаризацию очагов вредных организмов, сообщает «МК в Рязани». Ловушки для непарного шелкопряда разместили в лиственных насаждениях Солотчинского лесничества.

Сообщается, что феромонные ловушки имеют треугольную форму в виде призмы. Внутри них — клеевой вкладыш, который фиксирует попавших бабочек. Ключевым элементом ловушки является диспенсер с феромоном, привлекающим самцов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области местные жители пожаловались на множество гусениц непарного шелкопряда. По словам уральцев, насекомые вновь атаковали леса в Сухоложском районе — они уже съели многие деревья.

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Рязанская область
леса
насекомые
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