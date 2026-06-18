В СК пообещали установить всех причастных к атакам БПЛА на Подмосковье

В СК пообещали установить всех причастных к атакам БПЛА на Подмосковье СК установит причастных к атакам БПЛА на Подмосковье

В результате атак украинских беспилотников на Московскую область пострадали 17 человек, включая двоих детей, сообщается в Telegram-канале пресс-службы СК России. Всех причастных к этим преступлениям установят следователи.

В Московской области в результате атак украинских беспилотников пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений, — уточнили в СК.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 18 июня уничтожили более 550 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны. В том числе, БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили около 180 беспилотников на подлете к столице. По его данным, работа средств противовоздушной обороны продолжается. Атака дронов ВСУ на Москву 18 июня стала крупнейшей за два года.