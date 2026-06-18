Росатом подписал соглашение с Египтом Росатом и Египет будут работать над сооружением в стране центра ядерной медицины

Росатом будет работать с Египтом над вопросом сооружения в стране центра ядерной медицины, сообщила пресс-служба госкорпорации. Отмечается, что уже подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве между ООО «Росатом технологии сооружения» и управлением здравоохранения Египта.

17 июня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Росатом технологии сооружения» (ООО «РТС», входит в госкорпорацию «Росатом») и управлением здравоохранения Египта. Документ закрепляет намерение совместно работать по проекту сооружения в стране центра ядерной медицины, — говорится в сообщении Росатома.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поддержку проекта первой атомной электростанции «Балхаш». Глава Казахстана высоко оценил личное участие российского коллеги в продвижении масштабного энергетического объекта.

До этого глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что целью Росатома является вхождение в группу мировых лидеров гонки по развитию квантовых вычислений. Он также отметил, что Россия уже вышла из аутсайдеров и занимает «коллективное третье место» в мировой гонке.