«Абсурд»: Захарова жестко высказалась о санкционной политике Евросоюза

Власти Евросоюза поступают абсурдно, вводя новые санкции против России, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. Она обратила внимание, что слова Брюсселя расходятся с реальностью.

Это же абсурд. Если, как они сказали, российская экономика разрушена, зачем принимать санкции? Уже нечему противостоять, никто тебе не конкурент, а пакеты [санкций] придумываются, разрабатываются, наполняются, складываются в тележки. <…> А в чем же суть ваших санкций, если они уже, исходя из разработки 21-го пакета, не принесли ожидаемого результата? — заметила дипломат.

Захарова добавила, что санкционная политика ЕС в отношении России не добилась своих целей. И это, по ее словам, очевидно всем.

Повлиять в нужном ЕС ключе на внешнеполитический курс нашей страны не получилось. Однако Евросоюз с упорством, достойным лучшего применения, продолжает штамповать санкционные пакеты в надежде навредить российской экономике, которая, по их же собственным словам, вроде бы уже не существует, — указала представитель МИД.

Она подчеркнула, что на этом фоне ЕС превратился в «жалкое подобие глобального жандарма». При этом санкциями Европа вредит сама себе, так как серьезное удорожание энергоносителей вгоняет в кризис целые отрасли ее промышленности, напомнила дипломат.

Ранее Мария Захарова прокомментировала звучащие в Европе предложения запретить въезд всем гражданам России, проходившим службу в ВС РФ после начала СВО. По мнению дипломата, такие инициативы выглядят «параноидально».