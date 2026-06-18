Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 17:52

Цены на бензин в Москве на фоне атак на НПЗ: фото со столичных заправок

Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В ночь на 18 июня над РФ уничтожили свыше 550 украинских беспилотников. Почти две сотни дронов сбили на подлете к Москве. Через несколько часов после налета БПЛА фотокорреспондент NEWS.ru объехал ряд столичных АЗС и проверил, что сейчас происходит с ценами на топливо.

Около 180 были сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин утром 18 июня. По его данным, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

На большинстве АЗС столицы цены на топливо остались стабильными.

В частности на заправке компании Teboil стоимость бензина и дизеля составила:

  • АИ 92 — 64,19 рубля.
  • АИ 95 — 71,02
  • АИ 95+ — 73,78
  • АИ 100 — 98, 54
  • Дизельное топлтиво — 78,08

На АЗС «Татнефти» были следующие цены на топливо:

  • АИ 92 — 64,49 рубля
  • АИ 95 — 70,99
  • АИ 95+ — 73,78
  • АИ 100+ — 99,19
  • ДТ — 78,29
  • ДТ+ — 79,79

Стоимость топлива на АЗС «ЛУКОЙЛа»:

  • ДТ — 78,56 рубля
  • АИ 92 — 65,01
  • АИ 95 — 73,78
  • АИ 100 — 99,40

На двух разных заправках G-Drive стоимость топлива несколько отличалась. На первой:

  • ДТ — 96,82 рубля
  • 95+ — 73,73
  • 95 — 71,78
  • 92 — 65,11
  • АИ 100 — 96,82

На второй заправке:

  • ДТ — 79,42 рубля
  • 95+ — 73,48
  • 95 — 71,48
  • 92 — 65,48
  • АИ 100 — 96,31

Какие цены на топливо были за заправках ряда компаний в Москве после налета беспилотников ВСУ — в фотогалерее NEWS.ru.

Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
цены
топливо
бензин
заправки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков раскрыл, что сказал Путин на саммите АСЕАН об СВО
Ушаков назвал страну, которая готова организовать переговоры по Украине
Путин предложил донести до АСЕАН, зачем нужна СВО
Политолог ответил, кто потеряет свое влияние после соглашения Ирана и США
Суд не стал освобождать экс-замминистра культуры России
«Буддизм для бедных» и нейросети: главред «Альпины» о будущем книги
На Урале таможня обнаружила посылку с раритетной посудой из Великобритании
Путин назвал число россиян, посетивших Таиланд в текущем году
Обед журналистов после пресс-конференции на саммите РФ — АСЕАН попал в кадр
HR-эксперт рассказал о причинах сокращения текучести на рынке труда
Путин встретился с премьером Таиланда на саммите в Казани
Три человека погибли в жутком ДТП со скорой помощью в Башкирии
В Госдуме назвали риск, с которым столкнулись застройщики в крупных городах
«Скелеты посыплются из шкафов»: все о громкой ссоре Рудковской и Тутберидзе
Росатом подписал соглашение с Египтом
«Пальцем в небо»: политолог о словах Стубба про конец конфликта на Украине
Благотворительный жиголо: мужчина бросил блогершу, когда ей удалили аккаунт
«Абсурд»: Захарова жестко высказалась о санкционной политике Евросоюза
В Москве простились со звездой сериалов «Кухня» и «Интерны»
Цены на бензин в Москве на фоне атак на НПЗ: фото со столичных заправок
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.