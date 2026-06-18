Цены на бензин в Москве на фоне атак на НПЗ: фото со столичных заправок

В ночь на 18 июня над РФ уничтожили свыше 550 украинских беспилотников. Почти две сотни дронов сбили на подлете к Москве. Через несколько часов после налета БПЛА фотокорреспондент NEWS.ru объехал ряд столичных АЗС и проверил, что сейчас происходит с ценами на топливо.
Около 180 были сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин утром 18 июня. По его данным, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.
На большинстве АЗС столицы цены на топливо остались стабильными.
В частности на заправке компании Teboil стоимость бензина и дизеля составила:
- АИ 92 — 64,19 рубля.
- АИ 95 — 71,02
- АИ 95+ — 73,78
- АИ 100 — 98, 54
- Дизельное топлтиво — 78,08
На АЗС «Татнефти» были следующие цены на топливо:
- АИ 92 — 64,49 рубля
- АИ 95 — 70,99
- АИ 95+ — 73,78
- АИ 100+ — 99,19
- ДТ — 78,29
- ДТ+ — 79,79
Стоимость топлива на АЗС «ЛУКОЙЛа»:
- ДТ — 78,56 рубля
- АИ 92 — 65,01
- АИ 95 — 73,78
- АИ 100 — 99,40
На двух разных заправках G-Drive стоимость топлива несколько отличалась. На первой:
- ДТ — 96,82 рубля
- 95+ — 73,73
- 95 — 71,78
- 92 — 65,11
- АИ 100 — 96,82
На второй заправке:
- ДТ — 79,42 рубля
- 95+ — 73,48
- 95 — 71,48
- 92 — 65,48
- АИ 100 — 96,31
Какие цены на топливо были за заправках ряда компаний в Москве после налета беспилотников ВСУ — в фотогалерее NEWS.ru.