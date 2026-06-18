Цены на бензин в Москве на фоне атак на НПЗ: фото со столичных заправок

Цены на бензин в Москве на фоне атак на НПЗ: фото со столичных заправок

В ночь на 18 июня над РФ уничтожили свыше 550 украинских беспилотников. Почти две сотни дронов сбили на подлете к Москве. Через несколько часов после налета БПЛА фотокорреспондент NEWS.ru объехал ряд столичных АЗС и проверил, что сейчас происходит с ценами на топливо.

Около 180 были сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин утром 18 июня. По его данным, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

На большинстве АЗС столицы цены на топливо остались стабильными.

В частности на заправке компании Teboil стоимость бензина и дизеля составила:

АИ 92 — 64,19 рубля.

АИ 95 — 71,02

АИ 95+ — 73,78

АИ 100 — 98, 54

Дизельное топлтиво — 78,08

На АЗС «Татнефти» были следующие цены на топливо:

АИ 92 — 64,49 рубля

АИ 95 — 70,99

АИ 95+ — 73,78

АИ 100+ — 99,19

ДТ — 78,29

ДТ+ — 79,79

Стоимость топлива на АЗС «ЛУКОЙЛа»:

ДТ — 78,56 рубля

АИ 92 — 65,01

АИ 95 — 73,78

АИ 100 — 99,40

На двух разных заправках G-Drive стоимость топлива несколько отличалась. На первой:

ДТ — 96,82 рубля

95+ — 73,73

95 — 71,78

92 — 65,11

АИ 100 — 96,82

На второй заправке:

ДТ — 79,42 рубля

95+ — 73,48

95 — 71,48

92 — 65,48

АИ 100 — 96,31

Какие цены на топливо были за заправках ряда компаний в Москве после налета беспилотников ВСУ — в фотогалерее NEWS.ru.