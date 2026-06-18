Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 17:57

«Пальцем в небо»: политолог о словах Стубба про конец конфликта на Украине

Политолог Перенджиев: Стубб говорит о сроках завершения СВО ради цитирования

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Финляндии Александр Стубб говорит о завершении украинского конфликта в течение трех-четырех месяцев ради цитирования, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, обстановка на поле боя не предвещает скорого мира.

[Слова Стубба о скором завершении конфликта на Украине] — это, наверное, больше не к прогнозу имеет отношение, а к желанию, чтобы его цитировали. За этим не стоит никакой логики, расчета или анализа. Просто пальцем в небо — три-четыре месяца. Потому что он так подумал. На самом деле ничего пока не показывает, что конфликт будет прекращен. Переговорный процесс об этом не сигнализирует. Даже обстановка на поле боя пока об этом не говорит, потому что идут затяжные бои, — сказал Перенджиев.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что завершить украинский конфликт можно только через личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. По мнению эксперта, договор должны подписать именно главы государств.

Европа
Александр Стубб
СВО
Украина
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков раскрыл, что сказал Путин на саммите АСЕАН об СВО
Ушаков назвал страну, которая готова организовать переговоры по Украине
Путин предложил донести до АСЕАН, зачем нужна СВО
Политолог ответил, кто потеряет свое влияние после соглашения Ирана и США
Суд не стал освобождать экс-замминистра культуры России
«Буддизм для бедных» и нейросети: главред «Альпины» о будущем книги
На Урале таможня обнаружила посылку с раритетной посудой из Великобритании
Путин назвал число россиян, посетивших Таиланд в текущем году
Обед журналистов после пресс-конференции на саммите РФ — АСЕАН попал в кадр
HR-эксперт рассказал о причинах сокращения текучести на рынке труда
Путин встретился с премьером Таиланда на саммите в Казани
Страшное ДТП со скорой помощью обернулось трагедией в Башкирии
В Госдуме назвали риск, с которым столкнулись застройщики в крупных городах
«Скелеты посыплются из шкафов»: все о громкой ссоре Рудковской и Тутберидзе
Росатом подписал соглашение с Египтом
«Пальцем в небо»: политолог о словах Стубба про конец конфликта на Украине
Благотворительный жиголо: мужчина бросил блогершу, когда ей удалили аккаунт
«Абсурд»: Захарова жестко высказалась о санкционной политике Евросоюза
В Москве простились со звездой сериалов «Кухня» и «Интерны»
Цены на бензин в Москве на фоне атак на НПЗ: фото со столичных заправок
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.