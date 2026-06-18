«Пальцем в небо»: политолог о словах Стубба про конец конфликта на Украине Политолог Перенджиев: Стубб говорит о сроках завершения СВО ради цитирования

Президент Финляндии Александр Стубб говорит о завершении украинского конфликта в течение трех-четырех месяцев ради цитирования, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, обстановка на поле боя не предвещает скорого мира.

[Слова Стубба о скором завершении конфликта на Украине] — это, наверное, больше не к прогнозу имеет отношение, а к желанию, чтобы его цитировали. За этим не стоит никакой логики, расчета или анализа. Просто пальцем в небо — три-четыре месяца. Потому что он так подумал. На самом деле ничего пока не показывает, что конфликт будет прекращен. Переговорный процесс об этом не сигнализирует. Даже обстановка на поле боя пока об этом не говорит, потому что идут затяжные бои, — сказал Перенджиев.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что завершить украинский конфликт можно только через личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. По мнению эксперта, договор должны подписать именно главы государств.