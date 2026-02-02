«Это началось»: Каллас забила тревогу из-за отношения США к Европе

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и глава евродипломатии Кая Каллас на Конференции по безопасности в Осло предупредили о конце привычного мира и необходимости адаптации Европы к новым реалиям, включая отдаление США, передает The Guardian. Каллас заявила, что отход Вашингтона — долгосрочный тренд, а не временная политика.

На самом деле, если мы посмотрим на трансатлантическую политику или на то, что делает администрация США <…> на решения, которые она принимает. Это началось не при президенте [США Дональде] Трампе. Я думаю, что политика разных администраций во многом схожа, — высказалась Каллас.

Ранее политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что государства Евросоюза, Китай и Индия способны создать объединение против США. По его мнению, толчком для формирования такого союза послужит конфликт с президентом Соединенных Штатов.

Кроме того, лидеры государств Европейского союза в тайне подготовили стратегию противодействия Трампу. Согласно договоренностям, европейские власти не станут отвечать на его провокации, ограничившись введением пошлин, а также снизят зависимость региона от Вашингтона, становящегося «все менее надежным партнером».