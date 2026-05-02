Петербуржец спустился в метро и умер Пассажир петербургского метрополитена внезапно скончался на «Чкаловской»

На станции петербургского метро «Чкаловская» пассажир скончался после внезапного приступа недомогания, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Мужчина рухнул на пол прямо у эскалатора, прибывшие врачи не смогли его спасти.

Команда медиков оперативно попыталась оказать ему помощь, однако мужчина был уже мертв. По словам очевидцев, тело пассажира упаковали в пакет и подняли наверх.

Ранее в центре Москвы во время визита к психологу скончалась старший преподаватель Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ). Женщина пожаловалась на сильную головную боль через несколько минут после начала беседы и тут же потеряла сознание.

Кроме того, в Костроме во время волейбольного матча 17 апреля скончалась 18-летняя студентка из Ярославской области. Девушке внезапно стало плохо, она потеряла сознание и упала. В прокуратуре Костромской области сообщили, что смерть студентки не имеет криминального характера.

Также в роддоме Новочеркасска погибла жительница Ростовской области. Беременность протекала без отклонений, малыш родился в срок, однако после применения эпидуральной анестезии 27-летней роженице стало резко хуже.