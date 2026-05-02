День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 15:52

Петербуржец спустился в метро и умер

Пассажир петербургского метрополитена внезапно скончался на «Чкаловской»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На станции петербургского метро «Чкаловская» пассажир скончался после внезапного приступа недомогания, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Мужчина рухнул на пол прямо у эскалатора, прибывшие врачи не смогли его спасти.

Команда медиков оперативно попыталась оказать ему помощь, однако мужчина был уже мертв. По словам очевидцев, тело пассажира упаковали в пакет и подняли наверх.

Ранее в центре Москвы во время визита к психологу скончалась старший преподаватель Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ). Женщина пожаловалась на сильную головную боль через несколько минут после начала беседы и тут же потеряла сознание.

Кроме того, в Костроме во время волейбольного матча 17 апреля скончалась 18-летняя студентка из Ярославской области. Девушке внезапно стало плохо, она потеряла сознание и упала. В прокуратуре Костромской области сообщили, что смерть студентки не имеет криминального характера.

Также в роддоме Новочеркасска погибла жительница Ростовской области. Беременность протекала без отклонений, малыш родился в срок, однако после применения эпидуральной анестезии 27-летней роженице стало резко хуже.

Регионы
Санкт-Петербург
метрополитен
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор обещал помочь напавшему на него мужчине
Крупное возгорание заметили на мусорном полигоне под Омском
«Невосполнимая утрата»: представители КВН отреагировали на гибель Рыбалко
Галкин «испортил» карьеру самому известному из своих двойников
«Ушла наша Леночка»: Галустян трогательно высказался о погибшей звезде КВН
Политолог озвучил смену стратегии США в переговорах по украинскому кризису
Что известно о смерти звезды КВН из «Утомленных солнцем» Елены Рыбалко
Хинштейн привел тревожную статистику по курскому приграничью
Президент Финляндии готов работать с Трампом над Украиной
Военные чиновники раскрыли, как США наказали Германию за Иран
Треш-блогерша попала в жесткое ДТП на трассе
Москвичей предупредили о первой весенней грозе
Гузеева, цвет удачи, прогнозы за 300 тысяч: как живет Василиса Володина
Пенсионеров предложили освободить от платы за подключение газа
Россияне ответили, сколько должен стоить подарок учителю
В Сети появилось видео с места гибели звезды КВН
В европейской столице попытались сорвать акцию «Бессмертный полк»
Петербуржец спустился в метро и умер
Мерца высмеяли после простого вопроса от народа
Одна из стран Персидского залива полностью открыла небо для самолетов
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки
Общество

Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.