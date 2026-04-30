30 апреля 2026 в 09:15

Творог покупаю только ради этих драников: сочетание корочки и нежной начинки — полный улет

Драники с творогом — это оригинальное и сытное блюдо, которое превращает привычные картофельные оладьи в настоящий кулинарный шедевр с нежной начинкой.

Хрустящая золотистая картофельная корочка и кремовая творожная середина с чесноком и укропом создают идеальный контраст текстур и вкусов.

Для приготовления понадобится: 5-6 картофелин, 1 луковица, 2 яйца, 2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло; для начинки: 200 г творога, 2 ст. л. сметаны, пучок укропа, 1 зубчик чеснока.

Рецепт: картофель натрите на мелкой терке, отожмите сок, добавьте тертый лук, яйца, муку, соль и перец, перемешайте. Творог взбейте блендером до пастообразного состояния, смешайте со сметаной, рубленым укропом и выдавленным чесноком.

На разогретую сковороду с маслом выложите ложку картофельной массы, разровняйте, сверху положите чайную ложку творожной начинки и накройте еще ложкой картофеля. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Дарья Иванова
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
