01 марта 2026 в 11:11

Пышные блины на кефире как у бабушки: простой рецепт

Вспомните вкус детства: ароматные блины на кефире, которые бабушка жарила на большой сковороде. Эти блины получаются тонкими, с золотистыми краями и маленькими дырочками. Готовятся просто, из подручных продуктов.

Для теста смешайте 500 мл кефира комнатной температуры, 2 яйца, 1 стакан муки (примерно 150 г), 2 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соды и щепотку соли. Взбейте венчиком до гладкости, без комков — тесто должно быть как жидкая сметана. Дайте постоять 10 минут, сода активируется — и блины станут пышными.

Разогрейте сковородку с капелькой масла, влейте в сковороду половник теста и поворачивайте так, чтобы оно растеклось тонким пластом. Жарьте по 1–2 минуты с обеих сторон до румянца. Складывайте стопочкой, смазывая сливочным маслицем. Получается 15–20 блинов.

Подавайте с вареньем, сметаной или медом — как любила бабушка. Блины на кефире идеальны на завтрак или к чаепитию. Попробуйте, и семья попросит добавки!

блины
кефир
рецепты
простые рецепты
десерты
Елизавета Макаревич
