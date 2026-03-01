Десерт без варки и выпечки: взбил блендером — и готово, холодильник сделает остальное

Секрет нежности этого десерта — в спелой хурме. Ее мякоть, богатая пектином, естественным образом загущает массу, создавая кремовую текстуру без желатина.

Для десерта мне понадобится: спелая хурма (2 шт.), какао-порошок (2 ст. л.), молоко (120 мл), мед (2 ст. л.). Выбираю спелую, мягкую хурму — от этого зависит успех десерта. Снимаю с плодов кожуру и нарезаю мякоть крупными кусочками, удаляя плодоножку. Складываю хурму в чашу блендера. Добавляю какао-порошок, молоко и мед. Взбиваю до получения абсолютно однородной, гладкой массы без комочков. Пробую и при желании добавляю еще немного меда.

Десерт можно подавать сразу — он будет иметь консистенцию густого коктейля. Если хочется более плотной текстуры, как у мусса, разливаю по креманкам и убираю в холодильник на 2–3 часа. За это время десерт загустеет естественным образом благодаря пектину в хурме. Подаю охлажденным, украсив листиком мяты или щепоткой какао.

