01 марта 2026 в 09:46

Десерт без варки и выпечки: взбил блендером — и готово, холодильник сделает остальное

Фото: D-NEWS.ru
Секрет нежности этого десерта — в спелой хурме. Ее мякоть, богатая пектином, естественным образом загущает массу, создавая кремовую текстуру без желатина.

Для десерта мне понадобится: спелая хурма (2 шт.), какао-порошок (2 ст. л.), молоко (120 мл), мед (2 ст. л.). Выбираю спелую, мягкую хурму — от этого зависит успех десерта. Снимаю с плодов кожуру и нарезаю мякоть крупными кусочками, удаляя плодоножку. Складываю хурму в чашу блендера. Добавляю какао-порошок, молоко и мед. Взбиваю до получения абсолютно однородной, гладкой массы без комочков. Пробую и при желании добавляю еще немного меда.

Десерт можно подавать сразу — он будет иметь консистенцию густого коктейля. Если хочется более плотной текстуры, как у мусса, разливаю по креманкам и убираю в холодильник на 2–3 часа. За это время десерт загустеет естественным образом благодаря пектину в хурме. Подаю охлажденным, украсив листиком мяты или щепоткой какао.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
