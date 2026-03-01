Сахар и масло вместо сложной карамели: готовлю тарт Татен — пирог-перевертыш, который влюбляет в себя

Этот пирог выглядит настолько профессионально, что ваши гости решат, будто вы учились у французских кондитеров. А весь секрет — в простом переворачивании формы!

Для тарта мне понадобится: нектарины (3-4 шт.), слоеное бездрожжевое тесто (500 г), сахар (3 ст. л.), сливочное масло (30 г).

Разогреваю духовку до 200°C. Нектарины мою, разрезаю пополам и удаляю косточки. Форму для запекания (обязательно с бортиками) смазываю сливочным маслом. Дно формы равномерно посыпаю сахаром. Плотно выкладываю половинки нектаринов срезом вверх — они должны полностью покрыть дно. Сверху распределяю оставшееся масло тонкими ломтиками. Слоеное тесто раскатываю по размеру формы. Накрываю тестом нектарины, аккуратно заправляя края внутрь формы. Делаю несколько проколов вилкой по всей поверхности — это позволит пару выходить во время выпекания. Выпекаю 25-30 минут до золотистого цвета теста. Самый важный момент: сразу же после духовки переворачиваю пирог на сервировочное блюдо. Делаю это быстро и уверенно, пока карамель не загустела. Подаю теплым.

