Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 10:46

Сахар и масло вместо сложной карамели: готовлю тарт Татен — пирог-перевертыш, который влюбляет в себя

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот пирог выглядит настолько профессионально, что ваши гости решат, будто вы учились у французских кондитеров. А весь секрет — в простом переворачивании формы!

Для тарта мне понадобится: нектарины (3-4 шт.), слоеное бездрожжевое тесто (500 г), сахар (3 ст. л.), сливочное масло (30 г).

Разогреваю духовку до 200°C. Нектарины мою, разрезаю пополам и удаляю косточки. Форму для запекания (обязательно с бортиками) смазываю сливочным маслом. Дно формы равномерно посыпаю сахаром. Плотно выкладываю половинки нектаринов срезом вверх — они должны полностью покрыть дно. Сверху распределяю оставшееся масло тонкими ломтиками. Слоеное тесто раскатываю по размеру формы. Накрываю тестом нектарины, аккуратно заправляя края внутрь формы. Делаю несколько проколов вилкой по всей поверхности — это позволит пару выходить во время выпекания. Выпекаю 25-30 минут до золотистого цвета теста. Самый важный момент: сразу же после духовки переворачиваю пирог на сервировочное блюдо. Делаю это быстро и уверенно, пока карамель не загустела. Подаю теплым.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Читайте также
Никаких дрожжей и долгого ожидания! Творожные булочки «Пушинки» с ванилью готовы через 20 минут
Общество
Никаких дрожжей и долгого ожидания! Творожные булочки «Пушинки» с ванилью готовы через 20 минут
На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде: ажурные и румяные
Общество
На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде: ажурные и румяные
Десерт без варки и выпечки: взбил блендером — и готово, холодильник сделает остальное
Общество
Десерт без варки и выпечки: взбил блендером — и готово, холодильник сделает остальное
Двойной цитрус для самого ароматного десерта — готовлю кексы только так: сверху бархат, а внутри нежное облачко
Общество
Двойной цитрус для самого ароматного десерта — готовлю кексы только так: сверху бархат, а внутри нежное облачко
Творог и ягоды в духовке: полезный торт, который не вредит фигуре, — всего 5 ингредиентов
Общество
Творог и ягоды в духовке: полезный торт, который не вредит фигуре, — всего 5 ингредиентов
еда
рецепты
десерты
фрукты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Потери ВСУ в тылу оказались катастрофическими
Украинский генерал впал в панику из-за технологического прогресса России
Удары по Украине сегодня, 1 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
В США раскрыли, кто науськивал Трампа на бомбежку Ирана
Раскрыто количество сброшенных на дворец Хаменеи бомб
Россиянам рассказали, как распознать взлом мессенджера
Назван возможный ответ Ирана на убийство Хаменеи
Суд арестовал неудавшегося убийцу-подрывника из Фрязино
«Город как будто вымер»: улицы Дубая полностью опустели после атак Ирана
Афганистан и Пакистан «сцепились» у провинции Нангархар
Иран впервые атаковал Оман
В США вспомнили слова Путина и предрекли Трампу политический апокалипсис
Три десятка российский судов остаются в зоне конфликта на Ближнем Востоке
«Уральские авиалинии» приняли решение по полетам в Дубай
Магнитные бури сегодня, 1 марта: что завтра, скачки давления, головные боли
Иран сбил американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper
«Посреди ночи»: в поведении Трампа заметили странности
Для американских кораблей закрыли Персидский залив
Наступление ВС РФ на Харьков 1 марта: лютый удар по лагерю, сотни трупов
Появилась информация о жертвах штурма американского консульства в Карачи
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.