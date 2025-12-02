Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 21:48

Если не любите селедку, салат «Неженка» — просто находка: похож на шубу, но совершенно другой вкус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если не любите селедку, салат «Неженка» для вас просто находка! Внешне он похож на шубу, но имеет совершенно другой вкус.

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 200 г твердого сыра, 4 яйца, 3 отварные моркови, 2 средние отварные свеклы, 1–2 луковицы, грецкие орехи для посыпки, майонез. Лук мелко нарежьте и ошпарьте кипятком, чтобы убрать горечь. Яйца, сыр, морковь и свеклу натрите на отдельных терках. Собирайте салат слоями, промазывая каждый майонезом: разобранное на волокна куриное филе, лук, тертые яйца, тертая морковь, тертый сыр. Самый верхний слой — тертая свекла. Дайте салату пропитаться 2–3 часа в холодильнике. Перед подачей густо посыпьте салат измельченными грецкими орехами.

Вкус этого салата — это гармония нежнейшей курицы, сладковатой моркови и свеклы, объединенных майонезом, а хрустящие орехи добавляют пикантную изюминку и приятную текстуру. Это блюдо гарантированно исчезнет со стола первым!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Скумбрия в шубе»: отлично впишется в праздничный стол на Новый год.

