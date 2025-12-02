Если не любите селедку, салат «Неженка» — просто находка: похож на шубу, но совершенно другой вкус

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 200 г твердого сыра, 4 яйца, 3 отварные моркови, 2 средние отварные свеклы, 1–2 луковицы, грецкие орехи для посыпки, майонез. Лук мелко нарежьте и ошпарьте кипятком, чтобы убрать горечь. Яйца, сыр, морковь и свеклу натрите на отдельных терках. Собирайте салат слоями, промазывая каждый майонезом: разобранное на волокна куриное филе, лук, тертые яйца, тертая морковь, тертый сыр. Самый верхний слой — тертая свекла. Дайте салату пропитаться 2–3 часа в холодильнике. Перед подачей густо посыпьте салат измельченными грецкими орехами.

Вкус этого салата — это гармония нежнейшей курицы, сладковатой моркови и свеклы, объединенных майонезом, а хрустящие орехи добавляют пикантную изюминку и приятную текстуру. Это блюдо гарантированно исчезнет со стола первым!

