Построившая яхту Bayesian требует огромную сумму от вдовы Линча

Компания Italian Sea Group подала в суд против вдовы британского миллионера Майка Линча, сообщает Daily Telegraph. Она построила яхту Bayesian, на которой погиб IT-предприниматель, и утверждает, что из-за обвинений в крушении у компании рухнули продажи.

Производитель потерпевшей крушение суперъяхты Bayesian Майка Линча подал в суд на его вдову, требуя 400 миллионов фунтов стерлингов (около $538 млн или 42 млрд рублей — NEWS.ru), утверждая, что его продажи резко упали после трагедии, — подчеркнули в издании.

Компания при этом заявила, что в крушении был виноват капитан и владевшая судном Revtom. В иске утверждается, что члены команды не смогли выровнять яхту на сильном ветре.

Ранее у берегов Сицилии провели операцию по подъему со дна затонувшей суперъяхты Bayesian. По некоторым данным, в сейфах на борту были секретные документы. Подъем обошелся примерно в $30 млн (2,4 млрд рублей), которые финансирует страховщик Bayesian. По данным источников, из корпуса яхты были извлечены по меньшей мере два жестких диска из машинного отделения и компьютеров на мостике.