В Бурятии проведут проверку после скандального избиения женщины в полиции

Власти Бурятии держат на контроле расследование ситуации с землячкой Марией Цыденовой, заявил в Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов. Накануне женщина, проживающая в подмосковном Подольске, сообщила об избиении полицейскими.

Мы обсудили произошедшее, МВД было дано поручение по вертикали о разборе ситуации. Уже с 14 января этим вопросом лично занимается начальник УВД по городу Подольску. <…> Ситуацию держим на контроле, — подчеркнул Цыденов.

По словам главы Бурятии, в отделении полиции установлены камеры, также есть записи с нагрудного видеонаблюдения правоохранителей. Поэтому проверка будет полной и объективной, добавил руководитель региона.

