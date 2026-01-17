Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 17:19

В Бурятии проведут проверку после скандального избиения женщины в полиции

Глава Бурятии пообещал проверить жалобу женщины на побои в полиции

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Власти Бурятии держат на контроле расследование ситуации с землячкой Марией Цыденовой, заявил в Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов. Накануне женщина, проживающая в подмосковном Подольске, сообщила об избиении полицейскими.

Мы обсудили произошедшее, МВД было дано поручение по вертикали о разборе ситуации. Уже с 14 января этим вопросом лично занимается начальник УВД по городу Подольску. <…> Ситуацию держим на контроле, — подчеркнул Цыденов.

По словам главы Бурятии, в отделении полиции установлены камеры, также есть записи с нагрудного видеонаблюдения правоохранителей. Поэтому проверка будет полной и объективной, добавил руководитель региона.

Ранее сообщалось, что неизвестный подстрелил трех разбушевавшихся в автобусе дебоширов, чтобы усмирить их. Инцидент произошел в центре Москвы. По словам источника, мужчина сделал компании замечание, однако разговор решили продолжить уже на остановке. В какой-то момент перепалка превратилась в конфликт, и мужчина схватился за травматический пистолет. Все трое молодых людей были госпитализированы.

МВД
Бурятия
Подольск
жалобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пиры в обкоме, хлеб с опилками, планы по сдаче: мифы о блокаде Ленинграда
Капитуляция бойцов ВСУ вместе с офицерами попала на видео
У воров медного кабеля конфисковали усадьбу и активы на сумму €4,5 млн
Змея с вызывающим некроз ядом укусила девочку
Москвичи недополучили солнца в прошлом году
Медведчук объяснил, почему Зеленский не повторит судьбу Мадуро
Юрист ответил, как не попасться на внезапную невменяемость продавца квартиры
Раскрыта неочевидная связь между Гренландией и конфликтом на Украине
Киркоров прервал паузу в карьере ради новых шоу
Российского зоозащитника оштрафовали за дискредитацию армии
Отец убил пять младенцев за девять лет
Как запечь картошку по-деревенски в духовке: пошаговый рецепт с изюминкой
Медведчук раскрыл, как блэкаут в Киеве повлияет на боеспособность ВСУ
Дания «вспыхнула» из-за претензий Трампа на Гренландию
«Не отдавать деньги»: Орбан назвал главные пункты своей программы
Мать и дочь заблокировали Волочкову в соцсетях
Мошенники снова взялись за поклонников известной журналистки
Госпитализация, критика Пугачевой, аборты: как живет певица Галина Ненашева
Орбан заявил о признаках подготовки Европы к конфликту с Россией
В России перестали заводиться элитные иномарки двух брендов
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.