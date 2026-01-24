Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 10:10

«Умерла так умерла»: Цыганова высказалась о судьбе Пугачевой

Певица Цыганова: возвращение Пугачевой в Россию грозит крахом морали

Алла Пугачева
Возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию грозит крахом морали, так как с самого начала СВО она стала «олицетворением самого предательского пласта населения», заявила певица Виктория Цыганова в Telegram-канале. Она напомнила, что Примадонна уехала в Израиль, откуда «поливала родину грязью», а также лестно отзывалась о первом президенте самопровозглашенной Республики Ичкерия (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Джохаре Дудаеве.

Пошел прогрев возвращения Пугачевой. <…> Дала понять, что не против повыступать в России, и сидит ждет, будут ли «рабы и холопы» возмущаться или уже «все забыли и простили». <…> Возвращение таких персон — это полный крах морали. Умерла так умерла, — написала артистка.

Ранее Цыганова возмутилась возможному возвращению на телевидение организатора «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Она заявила, что, по неподтвержденной информации, на экраны может выйти сериал «Монастырь», в котором снялась экс-ведущая «Орла и Решки». Цыганова также напомнила, что РПЦ в свое время призывала запретить этот фильм.

