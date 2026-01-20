«Отмыта и прощена»: Цыганова возмущена скорым возвращением Ивлеевой

Организатор «голой вечеринки» блогер Анастасия Ивлеева прощена и скоро вернется на телевидение, данный факт возмутил певицу Вику Цыганову. В своем Telegram-канале она отметила, что РПЦ в свое время призывал закрыть сериал «Монастырь», в котором снялась экс-ведущая «Орла и Решки».

Вот вам и жирная точка в отмене всех засветившихся на «голой вечеринке» <...>. Ивлеева не просто отмыта и прощена, а вернется на голубой экран в оскорбительном сериале, который РПЦ призывала закрыть и запретить, — написала певица.

Ранее новая эротическая постановка в театре Кирилла Ганина вызвала возмущение актрисы Яны Поплавской. Она заявила, что на мероприятии голые актеры раздевали пришедших гостей. Артистка напомнила о скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По ее мнению, участники того скандала отделались слишком легко. Поплавская считает, что подобные мероприятия являются недопустимыми.

До этого продюсер Леонид Дзюник в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Ивлеева не вернется в шоу-бизнес. Он назвал ее «мыльным пузырем» и человеком без какого-либо ценного багажа. По словам продюсера, о экс-ведущей все уже давно забыли. Он отметил, что Ивлеева не обладает багажом знаний и умений, а также не имеет ценного бэкграунда, что она никогда и не скрывала.