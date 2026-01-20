Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 15:45

«Отмыта и прощена»: Цыганова возмущена скорым возвращением Ивлеевой

Цыганова заявила, что Ивлеева скоро вернется на экраны после «прощения»

Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Организатор «голой вечеринки» блогер Анастасия Ивлеева прощена и скоро вернется на телевидение, данный факт возмутил певицу Вику Цыганову. В своем Telegram-канале она отметила, что РПЦ в свое время призывал закрыть сериал «Монастырь», в котором снялась экс-ведущая «Орла и Решки».

Вот вам и жирная точка в отмене всех засветившихся на «голой вечеринке» <...>. Ивлеева не просто отмыта и прощена, а вернется на голубой экран в оскорбительном сериале, который РПЦ призывала закрыть и запретить, — написала певица.

Ранее новая эротическая постановка в театре Кирилла Ганина вызвала возмущение актрисы Яны Поплавской. Она заявила, что на мероприятии голые актеры раздевали пришедших гостей. Артистка напомнила о скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По ее мнению, участники того скандала отделались слишком легко. Поплавская считает, что подобные мероприятия являются недопустимыми.

До этого продюсер Леонид Дзюник в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Ивлеева не вернется в шоу-бизнес. Он назвал ее «мыльным пузырем» и человеком без какого-либо ценного багажа. По словам продюсера, о экс-ведущей все уже давно забыли. Он отметил, что Ивлеева не обладает багажом знаний и умений, а также не имеет ценного бэкграунда, что она никогда и не скрывала.

певицы
Вика Цыганова
Анастасия Ивлеева
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Евросоюзе пообещали «не начинать драку» с США из-за Гренландии
Любовник, слова о смерти, критика Хаматовой: как живет Татьяна Васильева
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала
Труп в гидрокостюме: в Босфоре нашли тело пловца Свечникова?
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.