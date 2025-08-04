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04 августа 2025 в 20:35

Полиция изъяла у жителя Дагестана необычных домашних питомцев

Полиция обнаружила у жителя Дагестана краснокнижных льва и тигра

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Силовики в Дагестане обнаружили в одном из частных домов амурского тигренка и африканского львенка, которые незаконно содержались хозяевами участка, передает Telegram-канал местного управления МВД. Известно, что оба животных занесены в Красную книгу России.

Хозяин зверей утверждает, что не был в курсе особого статуса содержавшихся у него дома животных, говорится в сообщении. Трехмесячный тигренок и десятимесячный лев были изъяты сотрудниками полиции. Их уже передали в зоопарк.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что 20 регионов страны приняли решение об обязательной регистрации домашних животных. Подобная мера позволяет находить их хозяев и привлекать к ответственности в случае жестокого обращения, подчеркнул парламентарий. Несмотря на то что выбрасывание питомцев наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей, большинство субъектов РФ не спешат с утверждением системы учета, добавил он.

Кроме того, депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, что россияне могут заниматься разведением на даче птицы и кроликов только для личных нужд. Законодательных ограничений на количество голов нет, подчеркнул парламентарий.

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