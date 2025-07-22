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22 июля 2025 в 10:21

В Госдуме раскрыли нюанс регистрации домашних животных

Депутат Бурматов: только 20 регионов России ввели регистрацию домашних животных

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Только 20 регионов России ввели обязательную регистрацию домашних животных, что позволяет находить их владельцев и привлекать к ответственности за жестокое обращение, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он отметил, что, несмотря на штрафы в размере 30 тысяч рублей за выбрасывание питомцев, большинство субъектов РФ не спешат внедрять систему учета.

Есть штрафы для тех, кто выбрасывает животных, — 30 тысяч рублей. Пожалуйста, привлекайте к ответственности. Другое дело, что регионы не хотят этим заниматься, потому что этим надо реально заниматься. Понимаете, 20 регионов сейчас ввели регистрацию, там ответственно к этому подошли. И понятно, что они могут найти потерявшееся или выброшенное животное, установить, кто является хозяином, и привлечь его к ответственности. Но это всего четверть субъектов Российской Федерации, — пояснил Бурматов.

Депутат добавил, что остальные субъекты РФ пока игнорируют эту проблему, считая ее неактуальной. Он подчеркнул, что для эффективного контроля необходимо, чтобы каждый регион вел учет домашних питомцев.

Остальные регионы РФ пока считают, что у них проблемы с выброшенными животными нет. Если ты хочешь навести порядок с домашними питомцами, то нужно штрафовать нерадивых хозяев. Тебе сначала регистрацию надо ввести на региональном уровне, — резюмировал Бурматов.

Ранее стало известно, что члены рабочей группы Госдумы предложили запретить кормление бродячих животных возле определенных объектов. Речь идет о многоквартирных домах, больницах, спортплощадках и школах.

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