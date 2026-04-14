«Как нелепо»: Зеленский встретился с Мерцем и шокировал всех своей обувью Зеленский прибыл на встречу с Мерцем в кроссовках и привлек внимание журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин и привлек внимание общественности не только своим визитом, но и обувью, надев кроссовки на встречу. Кадры поездки опубликовал украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале, высмеяв внешний вид политика.

На видео со встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заметно, что украинский президент выбрал для официального визита черные кроссовки на толстой подошве, которые надел с классическим костюмом-двойкой.

Как же нелепо выглядит этот черт на платформе, — написал Шарий.

Перед этим Мерц заявил, что Германия будет возвращать украинских беженцев призывного возраста, чтобы они «помогали своей стране», вступая в ВСУ. По его словам, Берлин будет работать вместе с Киевом над ограничением числа призывников, укрывающихся от мобилизации в ФРГ.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила свыше 10 требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель. При этом, по словам немецких аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал.