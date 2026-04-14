Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 14:53

«Как нелепо»: Зеленский встретился с Мерцем и шокировал всех своей обувью

Зеленский прибыл на встречу с Мерцем в кроссовках и привлек внимание журналистов

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц Владимир Зеленский и Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин и привлек внимание общественности не только своим визитом, но и обувью, надев кроссовки на встречу. Кадры поездки опубликовал украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале, высмеяв внешний вид политика.

На видео со встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заметно, что украинский президент выбрал для официального визита черные кроссовки на толстой подошве, которые надел с классическим костюмом-двойкой.

Как же нелепо выглядит этот черт на платформе, — написал Шарий.

Перед этим Мерц заявил, что Германия будет возвращать украинских беженцев призывного возраста, чтобы они «помогали своей стране», вступая в ВСУ. По его словам, Берлин будет работать вместе с Киевом над ограничением числа призывников, укрывающихся от мобилизации в ФРГ.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила свыше 10 требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель. При этом, по словам немецких аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
обувь
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.