На смену обычным: баклажаны сажаю необыкновенные — 3 сорта. Мясистые, неприхотливые, и урожая будет полно

Если привычные сорта уже не радуют, стоит обратить внимание на более крупные и урожайные варианты. Такие баклажаны дают плотные, мясистые плоды без горечи и требуют минимум усилий. В итоге — больше урожая и меньше хлопот на грядке.

Баклажан «бычье сердце» — один из самых удачных вариантов для дачи. Это среднеспелый крупноплодный сорт с мощными кустами высотой до 80–100 см. Плоды вырастают темно-фиолетовыми, крупными — до 500 г и больше. Мякоть плотная, нежная, без горечи, отлично подходит для любых блюд и не требует сложной обработки. Лучше всего выращивать под пленочным укрытием, на рыхлых плодородных почвах с хорошим освещением. На рассаду высевают за 75–80 дней до высадки.

Также стоит обратить внимание на сорт «черный красавец» — проверенный вариант с крупными, ровными плодами и стабильной урожайностью. Он хорошо переносит разные условия и редко капризничает.

Еще один интересный вариант — «белое яйцо». Этот сорт отличается необычным светлым цветом плодов и мягким, деликатным вкусом без горечи, отлично подходит для запекания и жарки.

