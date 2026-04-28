Грузинский салат «Ацецили» — только печеные баклажаны и ореховая заправка: без майонеза

Грузинский салат «Ацецили» с печеными баклажанами — это яркое, ароматное блюдо с насыщенным орехово-чесночным вкусом.

Запеченные баклажаны, разорванные на волокна, впитывают в себя пикантную заправку из грецких орехов, кинзы и чеснока, создавая настоящий кулинарный шедевр. Готовится салат просто, а получается, как в лучших грузинских ресторанах.

Для приготовления понадобится: 2 крупных баклажана, 1 стакан воды, 2 ст. л. соли, 2 ст. л. растительного масла. Для заправки: 100 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, пучок кинзы, 1 ст. л. яблочного уксуса, 0,5 ч. л. хмели-сунели, соль, красный перец, 50-70 мл воды.

Рецепт: баклажаны очистите от кожуры, нарежьте вдоль ломтиками толщиной 1-1,5 см. В миске смешайте воду, соль и масло. Обмакните каждый ломтик в рассол, выложите на противень. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до мягкости. Остудите, порвите на волокна вдоль.

Для заправки измельчите в блендере орехи, чеснок, кинзу, хмели-сунели, соль, перец, уксус и воду до пастообразного состояния. Соедините заправку с баклажанами, перемешайте. Дайте настояться 30 минут.

