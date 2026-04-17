17 апреля 2026 в 14:31

Альтернатива голубцам и фаршированным перцам: мясные рулетики с баклажанами

Мясные рулетики с баклажанами — это отличная альтернатива привычным голубцам и фаршированным перцам, которая получается более нежной.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша, 2 баклажана, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, зелень, растительное масло.

Рецепт: баклажаны нарежьте вдоль на тонкие слайсы (3–4 мм), посолите, оставьте на 15 минут, затем промойте и обсушите. Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте до мягкости, смешайте с фаршем, солью, перцем, паприкой и чесноком. Обжарьте слайсы баклажана на сковороде до мягкости. На каждый слайс выложите ложку фарша, сверните рулетиком.

Уложите рулетики в сковороду или кастрюлю швом вниз. В миске смешайте томатную пасту с 300 мл воды, солью и перцем, залейте рулетики. Тушите под крышкой на медленном огне 30–35 минут.

Ранее стало известно, как приготовить рулет «Кордон-блю» из куриной грудки.

