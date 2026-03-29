Можно высаживать уже в апреле: эти цветы не боятся весенних заморозков. Ленивая клумба с неприхотливыми растениями

Фото: D-NEWS.ru
Каждую весну садоводы переживают один и тот же стресс — ночные заморозки могут за пару часов уничтожить рассаду. Укрытия, переносы, постоянный контроль погоды требуют времени и сил. Но есть простое решение: выбрать растения, которые изначально не боятся температурных качелей. Такие культуры можно высаживать уже в апреле, не дожидаясь устойчивого тепла, и не переживать за их сохранность.

Примула — один из самых ранних и надежных вариантов. Это многолетник, который зацветает практически сразу после схода снега и спокойно переносит похолодания до −5−7 °C. При этом растение сохраняет декоративность и не требует укрытия. Главное условие — избегать застоя воды.

Бархатцы часто считают теплолюбивыми, но взрослые растения способны выдерживать кратковременные заморозки до −3 °C. При посеве прямо в грунт они проходят естественную закалку и формируют более крепкие кусты. Дополнительный плюс — защита почвы от вредителей.

Алиссум — идеальный почвопокровник для раннего сезона. Он выдерживает до −5−7 °C и быстро восстанавливается после похолоданий. Растение не требует укрытия и начинает расти сразу после схода снега, формируя плотный цветущий ковер.

Морозник — один из самых устойчивых многолетников. Его цветы и листья спокойно переносят морозы до −10 °C, а цветение часто начинается еще по снегу. Он практически не требует ухода, если правильно выбран участок в полутени.

Луковичные первоцветы — крокусы, мускари, пролески — также отлично переносят возвратные заморозки до −4−5 °C. Даже если бутоны подмерзают, они просто раскрываются позже. Весной такие растения практически не требуют ухода.

Молодило — идеальный вариант для проблемных участков. Оно выдерживает морозы до −10 °C и не боится бедной почвы. Единственный враг — переувлажнение, поэтому важен хороший дренаж.

Ранее мы рассказывали о стильных сухоцветах. Красота в саду летом, а зимой в букетах дома.

Ольга Шмырева
