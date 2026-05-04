Лью это в горшок — и орхидея цветет без остановки: странная подкормка из кухни творит магию

Орхидея может капризничать и месяцами не давать ни одного бутона. Но есть простой домашний способ, который реально «будит» растение. Все дело в натуральной подкормке, которую легко сделать из обычных продуктов.

Основа — апельсиновая кожура. В ней много калия, магния и железа, нужных для цветения. Кожуру измельчают, заливают литром воды, добавляют ложку сахара и немного дрожжей. Смесь оставляют в теплом темном месте на несколько дней, периодически встряхивая. Затем процеживают — получается концентрат.

Перед применением его разводят водой 1:10. Поливают аккуратно, не попадая на листья и цветы, чтобы избежать ожогов. Хранить раствор лучше в холодильнике до двух недель.

Такую подкормку используют раз в неделю в период роста. Она улучшает микрофлору субстрата, помогает корням лучше усваивать питание и укрепляет растение. В итоге орхидея быстрее наращивает цветоносы и радует пышным цветением почти круглый год.

